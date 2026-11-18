Een dassenfamilie bezorgt een voetbalvereniging in Soest grote kopzorgen. De velden zijn flink beschadigd door een dassenfamilie die er het hele jaar door gangen en holen graaft. Volgens bestuurslid Peter Beijer wordt de overlast steeds erger. Het veld lijkt inmiddels inderdaad net een slagveld.

"We hebben zelfs het complete grasveld al een keer vervangen, maar de dassen komen gewoon terug", vertelt Beijer. Ook de inzet van een robotmaaier heeft niet geholpen om de dieren weg te houden. De schade heeft grote gevolgen voor de voetbalclub, want de velden zijn regelmatig onbespeelbaar en wedstrijden moeten dan worden afgelast.

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"We vinden dassen prachtige dieren, maar op deze manier kunnen we niet verder. Er moet nu echt een structurele oplossing komen", aldus het bestuurslid.

Maatregelen

De gemeente heeft aangegeven met de voetclub in gesprek te willen over mogelijke maatregelen. De club hoopt dat er snel iets verandert, zodat er weer gewoon gevoetbald kan worden.

De redactie van Hart van Nederland heeft de dassenstichting en de gemeente om een reactie gevraagd. Hun reacties zijn nog niet ontvangen.