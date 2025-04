Eerste das gespot na gifvondst bij burchten: 'Goed teken'

Goed nieuws: in het Maasheggengebied is voor het eerst sinds de vondst van giftig poeder weer een levende das op camera vastgelegd. Het dier werd gefilmd bij een van de burchten waar eerder deze maand wit poeder werd aangetroffen, mogelijk met opzet neergelegd om de dassen te vergiftigen.

Op de beelden is te zien hoe de das rondsnuffelt en even blijft hangen om wat mais te eten, dat bewust is gestrooid om het dier beter in beeld te krijgen. Volgens beheerder van Staatsbosbeheer Sem van Hoogstraten geven de nieuwe beelden goede hoop: "Dit is er natuurlijk maar een, maar het is een goed teken", laat hij aan Hart van Nederland weten.

Wit poeder

Eerder werd bij bijna alle ingangen van een grote burcht wit poeder gevonden. Het bleek om gif te gaan. Vooralsnog zijn er geen dode dassen aangetroffen, maar inspectie van de burchten is lastig omdat er niet naar binnen kan worden gekeken.

Het is niet bekend wie het gif daar heeft neergelegd.