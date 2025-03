Das veel vaker bij spoor dan gedacht, maar ProRail 'reageert beetje overdreven'

ProRail heeft op honderden plekken in Nederland sporen van dassen gevonden langs het spoor, veel meer dan eerder gedacht. Het gaat om uitwerpselen, graafsporen en zandhopen. Op vijftig locaties onderzoekt ProRail of maatregelen nodig zijn om schade en treinproblemen te voorkomen. Op dit moment zijn er geen vertragingen die kunnen worden toegeschreven aan de leefomgeving van de das.

Stichting Das & Boom werkt samen met ProRail om overlast te voorkomen zonder dassen te verstoren. "We laten ze waar mogelijk met rust en bieden kunstburchten aan op veiligere plekken", zegt woordvoerder Bert Essen. “Zo kunnen ze zelf verhuizen. Dat werkt vaak beter dan dwingen.”

Op sommige plekken zijn rasters geplaatst om terugkeer te voorkomen. In Esch, waar eerder het treinverkeer stil lag, bleek het te gaan om een kraamburcht. "Daar konden we ingrijpen zonder de das te verjagen", aldus de stichting.

Ex-boswachter en daskundige Arend Spijker noemt de zorgen van ProRail begrijpelijk, maar een klein beetje overdreven. "De das leeft hier al duizenden jaren en keert vaak terug naar dezelfde plekken. Ze hebben meerdere verblijfplaatsen, en de meeste zijn bij ons bekend."

Zorgvuldig

Volgens hem is het goed dat de das wettelijk beschermd is. "Ze waren bijna verdwenen. Dankzij bescherming gaat het nu beter, en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan – ook bij het spoor."

Volgens Das & Boom is de dassenpopulatie stabiel, maar is er weinig leefruimte. Slimme oplossingen, zoals kunstburchten en rasters, kunnen overlast beperken zonder het dier te schaden.