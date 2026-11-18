In het Friese Nijega lopen ruim tachtig wel heel opvallende schapen rond. De dieren van Willem en Froukje van der Veen zitten van top tot teen onder de roodoranje verf.

A lleen de twee rammen kregen verf tussen hun voorpoten gesmeerd, zodat na de daad duidelijk zou zijn welke schapen waren gedekt, door de oranjerode stip achterop. Dat nu alle beesten gekleurd zijn, verbaast het boerenechtpaar ook, zo is te zien in onze video.

Froukje: "Ik weet niet wat ze gedaan hebben, of ze moesten nog oefenen, ik weet het niet." Willem: "Misschien is er een snuffelperiode geweest, dat ze even een prikkeling nodig hadden. Een beetje voorspel."

Mogelijk niet van goede kwaliteit

Volgens Willem en Froukje is de verf mogelijk niet van goede kwaliteit. "Het zit overal, ook op de hals", vertelt Froukje. De opvallende kudde levert wisselende reacties op, maar de eigenaren kunnen er zelf wel om lachen. "Wij vinden het een heel mooi plaatje. We kunnen er nu toch niets meer aan veranderen."