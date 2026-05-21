Haan blauw gespoten na kampioensfeest voetbalclub Den Haag

De dierenambulance Den Haag ging dit weekend op een opmerkelijke melding af. Op de velden van een voetbalclub in Den Haag liep een haan gedesoriënteerd rond. Het dier bleek blauw gespoten met verf, na afloop van een kampioensfeest van de club. De dierenambulance heeft aangifte gedaan.

Volgens de melder had een andere voetbalclub in dezelfde straat die dag een kampioenswedstrijd gespeeld. Na de overwinning werd er uitbundig feest gevierd, onder meer met vuurwerk. Kort daarna trof de melder de haan aan op het eigen voetbalveld. Hierop werd de hulp van Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s-Gravenhage e.o. ingeschakeld.

Toen de chauffeurs van de dierenambulance ter plaatse kwamen, hield de melder de haan in zijn armen. Het dier was duidelijk verzwakt en inderdaad deels blauw gespoten. De haan is naar Vogelopvang De Wulp gebracht.

Voorlopig nog blauw

De haan komt er gelukkig weer bovenop, maar zal nog wel even blauw zijn, laat Vogelopvang De Wulp weten aan de redactie van Hart van Nederland. "Het is waarschijnlijk verf op terpentinebasis geweest, dus we krijgen het er met diervriendelijke middelen niet af. De verf is inmiddels opgedroogd, dus zal hem nu geen extra kwaad meer doen. Daarom kiezen we ervoor het te laten zitten." Het dier is inmiddels weer teruggebracht naar de dierenambulance.

Naar aanleiding van het incident heeft Dierenambulance Den Haag aangifte gedaan bij de dierenpolitie. De dierenambulance waarschuwt voor de gevolgen van dergelijke stunts. "Verf kan schadelijk en giftig zijn voor dieren. Het gebruik van dieren voor kampioensvieringen, stunts of als levende mascotte is onacceptabel en kan ernstige gevolgen hebben voor het welzijn van het dier. Wij roepen met klem op om feestelijkheden nooit ten koste van dieren te laten gaan", aldus Linette Eveleens, woordvoerder van Dierenambulance Den Haag.

Foto: Agnes Ludwig