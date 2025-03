Dierenambulance haalt stonede haan op bij coffeeshop Driebergen

De Dierenambulance De Heuvelrug kreeg maandagavond een wel heel bijzondere melding. Een coffeeshop in Driebergen had namelijk bezoek gekregen van een haan. Het dier was verrassend rustig, mogelijk omdat hij stoned was.

Volgens de dierenambulance maakte de haan een timide indruk. "Achteraf werd duidelijk waarom hij zo timide was: de mogelijkheid bestaat namelijk… dat hij stoned was", schrijft de dierenambulance op Facebook. Waarschijnlijk heeft de haan tijdens zijn bezoek aan de coffeeshop wat meegepikt.

Heb jij de Hart van Nederland-app al op je telefoon? Bekijk hieronder hoe je 'm download op Android:

0:35 Hart van Nederland-app installeren op Android

Omdat maandagavond alle opvangen al gesloten waren, bracht de dierenambulance hem onder voor de nacht. De volgende ochtend voelde de haan zich weer kiplekker. "Vanochtend stond hij fier op zijn poten in de hondenbench en was hij duidelijk weer een haan."

De haan is daarna overgebracht naar Dierenbeschermingscentrum Amersfoort.