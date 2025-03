Lisa (26) maakte perfecte portret van gelada's in Blijdorp: 'Ik ben flabbergasted'

De 26-jarige Lisa Schol is al vier dagen overdonderd door alle media-aandacht voor haar opmerkelijke foto. De dierverzorger maakte een familieportret van de gelada's in Diergaarde Blijdorp, en dat beeld zorgt nu wereldwijd voor veel reacties. In gesprek met Radio 538 laat Lisa weten "flabbergasted" te zijn door alle aandacht.

Toen de foto werd gedeeld op Instagram, was Lisa op vakantie. Toch had ze al snel in de gaten hoeveel reacties ze op de foto kreeg. "Mensen vroegen mij hoe ik het voor elkaar had gekregen om die foto te maken. Veel mensen denken ook dat het AI is, maar ik heb het gewoon met mijn telefoon gemaakt", aldus Lisa in gesprek met Radio 538.

Kerstkaart

Voor Lisa was het een doodnormale dag toen ze de foto nam. "Het was vroeg in de ochtend, en dan zitten ze altijd al lekker dicht tegen elkaar aan", legt ze uit. "Toen zag ik dat ze wel heel netjes met z'n allen op een rijtje zaten. Toen ik ging hurken keken ze me allemaal aan en toen dacht ik: dit is het moment." Ze twijfelde geen seconde en pakte snel haar telefoon. "Toen maakte ik een foto en toen ik die achteraf bekeek viel het mij meteen op dat ze allemaal in de camera keken."

Veel mensen denken ook dat het AI is, maar ik heb het gewoon met mijn telefoon gemaakt Lisa Schol

Tien apen keurig op een rij: een echt familieportret. "Heel opvallend", aldus Lisa. Veel mensen geven bij de dierverzorger aan dat ze mee moet doen met een wedstrijd en denken dat ze veel geld met de foto kan verdienen. "Ik ben me wel aan het oriënteren wat ik hier nog meer mee kan doen", zegt Lisa. "Maar voor nu denk ik dat de gelada's de foto vooral als kerstkaart willen gebruiken."