Eerste jonge olifanten in Nederland gevaccineerd tegen dodelijk herpesvirus

In Diergaarde Blijdorp en WILDLANDS Adventure Zoo Emmen zijn deze week voor het eerst jonge olifanten gevaccineerd tegen het gevaarlijke olifantenherpesvirus (EEHV). Dit virus is wereldwijd de grootste doodsoorzaak onder jonge olifanten. Ook in Nederland overleden er vorig jaar meerdere jonge olifanten aan de ziekte. Onderzoekers hopen dat het vaccin, ontwikkeld door de Universiteit Utrecht, een doorbraak betekent in de bescherming van deze dieren.

Olifantenherpes is de grootste doodsoorzaak onder jonge Aziatische olifanten. Er is nog veel onbekend over het herpesvirus. Bij de dierengeneeskunde faculteit In Utrecht doen ze al jaren onderzoek naar het virus en werken ze aan het vaccin. In de bovenstaande video vertelt viroloog Tabitha Hoornweg erover.

Het onderzoek naar het vaccin is vorig jaar gestart met de vaccinatie van zes volwassen olifanten in Nederland. Toen bleek dat zij geen bijwerkingen hadden, werden nu ook jonge olifanten ingeënt. In Blijdorp kregen de jonge olifanten Maxi (2) en Radjik (3) het vaccin toegediend. In Emmen ging het om twee zesjarige olifantenstieren. Deze dieren lopen het meeste risico, omdat ze nog nauwelijks antistoffen tegen het virus hebben.

Drie olifantenkalven verloren aan virus

De olifanten in WILDLANDS kregen de vaccinatie kort nadat de dierentuin twee jonge olifanten had verloren aan het virus. "Na het verlies van onze twee jongste olifantenkalfjes aan herpes zijn we blij dat we deze stap kunnen maken", zegt dierenarts Job Stumpel van WILDLANDS. Ook Diergaarde Blijdorp, dat zich al jaren inzet voor het behoud van de Aziatische olifant, speelt een belangrijke rol in het onderzoek.

De komende tijd worden de gevaccineerde olifanten nauwlettend gevolgd. Onderzoekers willen weten of hun lichaam voldoende antistoffen aanmaakt en of ze daardoor beschermd zijn tegen het virus. Als dat het geval is, kan het vaccin in de toekomst wereldwijd ingezet worden om jonge olifanten te beschermen.

Hoopvol

De onderzoekers zijn hoopvol over de uitkomst. "We hebben veel vertrouwen in het vaccin", zegt viroloog Tabitha Hoornweg van de Universiteit Utrecht. "Dat zoveel dierentuinen in binnen- en buitenland willen meewerken, laat zien hoe dringend de behoefte is aan een oplossing voor EEHV."

Naast vaccinatie werkt Diergaarde Blijdorp ook aan een project om de genetische diversiteit van wilde olifanten te verbeteren. Dit moet helpen om de soort te behouden en hun natuurlijke weerstand tegen ziekten te versterken.

Beeld: WILDLANDS Emmen / Diergaarde Blijdorp