'Doodsbange haan gevonden na bizarre 'bruiloftsgrap' in Heesch'

In het Brabantse Heesch, waar vrijdag 59 verwaarloosde kippen in een tuin werden aangetroffen, is zaterdagmiddag nog een haan gevonden. Dat meldt Omroep Brabant zondag. De man en dochter van Yvonne uit Grave zagen het dier lopen langs de Waterlaat bij de A59. Volgens Yvonne gaat het waarschijnlijk om de zestigste vogel uit de zogenoemde 'bruiloftsgrap'.

"Mijn man belde mij gistermiddag op en vertelde dat hij een haan zag lopen bij de snelweg", zegt Yvonne tegen Omroep Brabant. Het gezin probeerde het dier zelf te vangen, omdat de dierenambulance het al druk genoeg heeft. Na een paar mislukte pogingen lukte dat alsnog, omdat de haan te uitgeput was om zich te verzetten.

Thuis bleek het dier doodsbang en verzwakt. De haan kreeg water, eten en een veilige plek om bij te komen. Later las Yvonne over de dumping in Heesch, waar vrijdag 59 zwaar verwaarloosde hanen werden gevonden in de tuin van een nietsvermoedend bruidspaar. Meerdere dieren waren kaalgeplukt en sommige waren al overleden.

'Maag draait er van om'

Volgens Yvonne wijst alles erop dat de gevonden haan daar vandaan komt. De plek waar hij werd aangetroffen ligt op ongeveer drie kilometer van het huis in Heesch. "Het is echt afschuwelijk hoe mensen kunnen zijn, mijn maag draait er van om", zegt ze. De haan wordt maandag ondergebracht bij Stichting Hurmes Dierenthoes in Stramproy, waar ook de andere overlevende dieren zijn opgevangen.