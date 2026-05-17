Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Doodsbange haan gevonden na bizarre 'bruiloftsgrap' in Heesch'

'Doodsbange haan gevonden na bizarre 'bruiloftsgrap' in Heesch'

Dierenmishandeling

Vandaag, 18:25

Link gekopieerd

In het Brabantse Heesch, waar vrijdag 59 verwaarloosde kippen in een tuin werden aangetroffen, is zaterdagmiddag nog een haan gevonden. Dat meldt Omroep Brabant zondag. De man en dochter van Yvonne uit Grave zagen het dier lopen langs de Waterlaat bij de A59. Volgens Yvonne gaat het waarschijnlijk om de zestigste vogel uit de zogenoemde 'bruiloftsgrap'.

"Mijn man belde mij gistermiddag op en vertelde dat hij een haan zag lopen bij de snelweg", zegt Yvonne tegen Omroep Brabant. Het gezin probeerde het dier zelf te vangen, omdat de dierenambulance het al druk genoeg heeft. Na een paar mislukte pogingen lukte dat alsnog, omdat de haan te uitgeput was om zich te verzetten.

Thuis bleek het dier doodsbang en verzwakt. De haan kreeg water, eten en een veilige plek om bij te komen. Later las Yvonne over de dumping in Heesch, waar vrijdag 59 zwaar verwaarloosde hanen werden gevonden in de tuin van een nietsvermoedend bruidspaar. Meerdere dieren waren kaalgeplukt en sommige waren al overleden.

'Maag draait er van om'

Volgens Yvonne wijst alles erop dat de gevonden haan daar vandaan komt. De plek waar hij werd aangetroffen ligt op ongeveer drie kilometer van het huis in Heesch. "Het is echt afschuwelijk hoe mensen kunnen zijn, mijn maag draait er van om", zegt ze. De haan wordt maandag ondergebracht bij Stichting Hurmes Dierenthoes in Stramproy, waar ook de andere overlevende dieren zijn opgevangen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Kippen gedumpt als 'bruiloftsgrap' in voortuin Heesch: twee dieren dood
Kippen gedumpt als 'bruiloftsgrap' in voortuin Heesch: twee dieren dood

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.