In DierenPark Amersfoort is voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke giraffe te bewonderen. De 3-jarige Runa komt uit een Tsjechische dierentuin.

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Sinds 1999 leeft er een groep mannelijke giraffen in de dierentuin. Het park hoopt met de komst van Runa in de toekomst jongen te verwelkomen. "Het is bijzonder dat wij van een mannengroep voor het eerst naar een fokgroep gaan", vertelt manager Willem.

Na de komst van Runa neemt het dierenpark wel afscheid van de mannelijke giraffe Melman. Hij verhuist naar een dierentuin in Frankrijk.

In bovenstaande video zie je de eerste beelden van de nieuwe giraffe Runa in Dierenpark Amersfoort.