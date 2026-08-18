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Geboortegolf in Beekse Bergen: vierde girafje van het jaar geboren

Geboortegolf in Beekse Bergen: vierde girafje van het jaar geboren

Dieren

Vandaag, 14:20

Feest in Safaripark Beekse Bergen: begin augustus is een Nubische giraffe geboren. Het dierenpark spreekt van een geboortegolf. Het gaat namelijk om het vierde Nubische jong die ze dit jaar mogen verwelkomen. Het mannetje maakt het goed en zal deze week al schitteren op de savanne.

De geboorte is van belang voor de dierensoort. Nubische giraffen worden namelijk ernstig bedreigd. In het wild krijgen ze te maken met ontbossing, stroperij en uitbreiding van steden en landbouw. Daarom doet het Noord-Brabantse safaripark mee aan een programma dat ervoor zorgt dat dierentuinen een gezonde populatie hebben van deze giraffensoort.

Kers op de staart

"We zijn heel blij dat we als park op deze manier ons steentje bij kunnen dragen en het is dan ook heel fijn dat het zo goed gaat met alle vier de jongen. Het blijft altijd spannend - er kan in het begin nog zo veel fout gaan - maar ook nu gaat alles voorspoedig. Dit mannetje is echt de kers op de taart", vertelt dierenverzorger Arianne van den Boogaard.

De Nubische giraffe leven in het wild in de savannes van Oost-Afrika. Je kunt ze herkennen aan de kastanjebruine vlekken met lichte randen en witte tot crèmekleurige onderbenen zonder vlekken.

Beeld: Beekse Bergen

Beeld: Beekse Bergen

Door Redactie Hart van Nederland

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