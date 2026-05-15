Safaripark Beekse Bergen verwelkomt twee pasgeboren Nubische giraffen

Beschuit met zowel roze als blauwe muisjes in Safaripark Beekse Bergen. Er zijn daar namelijk twee Nubische giraffen geboren. Het eerste kalfje, een mannetje, werd al geboren op zondag 10 mei. Op dinsdagnacht kwam daar nog een vrouwtjeskalfje bij.

Bezoekers kunnen de pasgeboren Nubische giraffen zien in de stal. De bezoekersruimte zal op de vaste tijden worden geopend. Zodra het weer het toelaat zullen de jonkies ook voor het eerst naar buiten gaan. Beide giraffen en hun moeders maken het goed.

Nog meer giraffen op komst

De geboorte van twee giraffen is al vrij bijzonder, maar het kan nog specialer worden binnenkort. Meerdere giraffen zijn momenteel drachtig en het kan dus zomaar zijn dat de populatie giraffenfamilie bij het safaripark zich nog verder gaat uitbreiden.

De Nubische giraffe is een van de meest bedreigde giraffesoorten ter wereld is. Safaripark Beekse Bergen neemt daarom ook deel aan een speciaal Europees programma om de populatie Nubische giraffen gezond te houden in dierentuinen. Van nature komt dit type giraffe voor op de savannes van Oost-Afrika. Daar verliest het dier echter steeds meer leefruimte door ontbossing, verstedelijking en stroperij.