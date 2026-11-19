Babynieuws vanuit Kerkrade. In dierentuin GaiaZOO is voor het eerst in de geschiedenis een zwart brulaapje geboren. Het jong kwam afgelopen zondag ter wereld en hoewel de eerste dagen altijd spannend zijn, gaat het goed met het aapje.

Het is nog niet bekend of het om een jongetje of meisje gaat. Het jong blijft de eerste weken na de geboorte vrijwel continu bij de moeder. Naarmate het aapje zelfstandiger wordt en zich los van de moeder beweegt, kunnen de dierenverzorgers het geslacht vaststellen.

Het is een bijzondere gebeurtenis voor de dierentuin. Drie vrouwelijke brulapen leven pas sinds oktober 2024 in GaiaZOO. In mei 2025 kregen ze gezelschap van een mannetje. Nu is de groep dus uitgebreid met een kleintje.