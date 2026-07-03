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Onverwacht babynieuws: kleinste aapjes ter wereld krijgen een jong

Onverwacht babynieuws: kleinste aapjes ter wereld krijgen een jong

Dieren

Vandaag, 17:51

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Een bijzondere verrassing in WILDLANDS Adventure Zoo Emmen: bij de dwergoeistiti's is vorige week een jong geboren. Dat kwam voor de dierentuin totaal onverwacht. Ze dachten dat de groep alleen uit mannetjes bestond.

De verklaring bleek verrassend simpel. Twee jaar geleden kwam een nieuwe groep jonge aapjes vanuit een ander dierenpark naar WILDLANDS. Lange tijd werd gedacht dat dit allemaal mannetjes waren, net als de rest van de groep die al sinds 2020 in Emmen woont. Nu blijkt dat een van die dieren toch een vrouwtje is.

"Wel een onwijs leuke verrassing", zegt dierverzorger Jop Beugel. "Bij jonge dwergoeistiti's zijn de verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes letterlijk en figuurlijk erg klein. Dat deze dieren zich zo goed op hun gemak voelen in hun verblijf dat er een kleintje is geboren, is natuurlijk geweldig."

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Grote rol voor de vader

De dwergoeistiti is de kleinste apensoort ter wereld. Een volwassen dier wordt ongeveer 15 centimeter lang en weegt minder dan 150 gram. Het komt goed uit dat het jong wordt omringd door mannetjes, want bij deze apensoort speelt de vader een belangrijke rol in de verzorging. Hij draagt het jong vrijwel de hele dag op zijn rug en brengt het alleen naar de moeder om te drinken.

Volgens de dierentuin is het jonge aapje gezond en drinkt het goed. Met een beetje geluk kunnen bezoekers het piepkleine dier zien in de Monkey Market in Jungola.

"Ze zijn zó klein dat je goed moet kijken. Ik schat het jong vlak na de geboorte ongeveer zo groot als een duim. Als dan een van de mannetjes met zo'n kleine baby op zijn rug voorbij komt, is dat echt een bijzonder gezicht", aldus Beugel.

Of het jong een mannetje of een vrouwtje is, weet de dierentuin nog niet. Na deze verrassende geboorte nemen de verzorgers daar voorlopig liever geen gokje meer op.

Door Redactie Hart van Nederland

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