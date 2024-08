Kwart hondenbaasjes regelt niets voor hond bij overlijden, en dat kan fout gaan

Stel dat je plotseling komt te overlijden: wat gebeurt er dan met jouw hond? Het is misschien niet leuk en confronterend om erover na te denken, maar het is wel belangrijk, waarschuwt de Koninklijke Hondenbescherming. Ze roepen op om iets zwart op wit te zetten, zodat je geliefde viervoeter niet in het asiel terechtkomt.

Uit een enquête van de Koninklijke Hondenbescherming blijkt dat maar liefst 1 op de 4 hondenbezitters niets heeft geregeld voor hun viervoeter als zij onverwachts komen te overlijden. Volgens de Nederlandse wet wordt een hond als een bezit gezien, wat betekent dat hij automatisch naar de erfgenamen gaat.

Maar wat als die erfgenamen niet voor het dier willen zorgen? Dan is de kans groot dat de hond in een asiel belandt.

Hans Neuteboom, eigenaar van de 13-jarige kooikerhond Thijs, heeft zijn zaken wél op orde. "Ik heb in mijn testament vastgelegd dat Thijs na mijn dood wordt opgevangen door Stichting 'Laat uw huisdier na'. Het geeft me rust om te weten dat hij niet in het asiel belandt", vertelt Hans aan Hart van Nederland.

Eigen leven

Ook Judith Shep, trotse eigenaar van een niet-gesocialiseerde hond, vindt het essentieel om duidelijke afspraken te maken. "Ouders laten hun kind ook goed achter. Dat doe je dan toch ook bij je hond?" Afspraken met vrienden en familie laat ze bewust achterwege. "Lief, die toezeggingen. Maar iedereen heeft een eigen leven. Stel dat ze ooit hebben geroepen 'ik zorg wel voor je hond', dan denken ze er nu misschien anders over."

Els Adams, oprichter van Stichting 'Laat uw huisdier na', benadrukt hoe belangrijk het is om deze zaken goed te regelen. "Het kan confronterend zijn om erover na te denken. Mensen schuiven het voor zich uit. Ik krijg regelmatig nabestaanden die zeggen: 'De folder lag hier, maar er is niks mee gedaan'. Dan kunnen we er niets mee. Dat lukt niet."

We bespreken het dier. Waar zijn ze bang voor? Zijn ze allergisch voor iets? Kan hij goed met andere honden of kinderen? Els

In tegenstelling tot het asiel, komt de hond bij deze stichting terecht op een plek met een 'gebruiksaanwijzing'. "We bespreken het dier. Waar is hij bang voor? Is hij allergisch voor iets? Kan hij goed met andere honden of kinderen?"

Kosteloos is het niet. "Neem bijvoorbeeld een populair ras als een golden retriever van pakweg vijf jaar. Dat kost 1000 euro per levensjaar. Je moet het in je testament zetten of de persoon aan wie je jouw hond achterlaat mede-erfgenaam maken."