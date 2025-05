Kat door brandweer gered na urenlange beknelling in tuinmuurtje Deventer

Achter een woning aan de Enkstraat in Deventer heeft de brandweer vrijdagochtend een stenen tuinmuur gedeeltelijk uit elkaar gehaald om een bekneld geraakte kat te bevrijden. Het dier is daar waarschijnlijk donderdagnacht vast komen te zitten, met zijn pootje in een gleuf tussen een betonnen paal en de horizontale fundering. De kat is licht gewond geraakt.

De kat werd in de vroege ochtend door buurtbewoners gevonden, waarop direct de dierenambulance en brandweer werden ingeschakeld. Uit het opgedroogde bloed rondom zijn pootje kon worden opgemaakt dat het beestje er uren moet hebben vastgezeten.

Al snel bleek zwaar geschut nodig te zijn. Om ruimte te creëren heeft de brandweer een steiger opgebouwd en met behulp van hydraulisch gereedschap, waarmee normaliter mensen uit auto's worden gered, de betonnen panelen los gehaald. Hierna kon de kat worden bevrijd.

De kat is bij buurtbewoners opgevangen in afwachting van de dierenambulance. De eigenaar is nog niet bekend.