Peter (76) is op zoek naar vier piepjonge helden die zijn leven hebben gered

Bijna was pianist Peter den Ouden uit Huizen er niet meer geweest. Twee maanden geleden kreeg hij een hartstilstand, midden op straat. Maar door een heldhaftig optreden van vier jongens uit de buurt leeft hij nog. Ze waarschuwden buurman Remco, die Peter snel kon reanimeren. Maar... wie zijn het nou precies? Dat wil Peter dolgraag weten.

"Ik weet natuurlijk niet precies wie het waren... ik was wel met iets anders bezig", zegt de 76-jarige man met een klein lachje. Nu, ruim twee maanden later, gaat het weer een stuk beter met Peter. Hij heeft een tijd op de intensive care en in een verzorgingstehuis doorgebracht. Maar hij had ook tussen zes planken kunnen eindigen, weet hij. Peter is daarom ook maar wat blij met de jonge redders en noemt het "wonderbaarlijk" hoe ze gehandeld hebben.

In paniek?

Donderdag 20 februari kwam Peter net terug van een ontmoeting met zijn vrienden, waar hij zich bij zijn vertrek al niet lekker voelde. Bijna thuis zakt hij op straat in elkaar. Vier jonge jongens, vermoedelijk tussen de 11 en 14 jaar en mogelijk van Marokkaanse komaf, aarzelen geen moment en trekken de eerste de beste buurman aan zijn hemd: Remco Peters. "Ik dacht 'oh jee' en raakte lichtelijk in paniek. Maar toen ben ik begonnen met reanimatie", stelt Remco - nu - kalmpjes.

Ook andere buren schieten te hulp, waaronder iemand met een AED-reanimatieapparaat, en ze bellen 112. Na enige tijd komt Peter weer bij en kan hij mee met de ambulance. Remco: "Ik heb 's avonds wel even een borreltje genomen vanwege de schrik. Je hoopt dit toch niet mee te maken. Maar goed, dat heb ik dan nu, maar het hoeft echt niet nog een keer."

Reanimeren? Graag!

Ook na het voorval bleven de jonge helden betrokken bij het wel en wee van Peter. Ze kwamen later namelijk ook nog eens terug om naar zijn gezondheid te vragen. Maar wie het nou precies zijn, dat is zowel Peter als Remco nog een raadsel. En vooral het slachtoffer komt maar wat graag met ze in contact, om ze te bedanken en om ze net als Remco een cadeautje te geven.

Tot slot heeft hij nog een waarschuwing voor anderen: "Neem een reanimatiepenning en laat een wilsverklaring opmaken. Dan is het duidelijk of je gereanimeerd mag worden. Bij mij is het in ieder geval heel helder: ja!"