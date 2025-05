Zandvoortse Wendy (26) schittert in Chinese talentenjacht, mét eigen lied

Wendy Moore (26) uit Zandvoort is binnenkort op de Chinese televisie te zien, nadat ze auditie heeft gedaan voor een gloednieuwe talentenjacht van mediagigant Tencent. Ze wist in Peking duizenden Chinese artiesten achter zich te laten.

Een dreigende TikTok-ban voor de Verenigde Staten bracht Wendy per toeval op het spoor van haar muzikale droom. "Toen er in januari een TikTok-ban dreigde te komen, ging ik net als veel Amerikanen posten op het alternatief: de Chinese app RedNote", vertelt Wendy aan Hart van Nederland. "Daar kreeg ik een privébericht van een meisje. Ze vroeg of ik auditie wilde doen voor een nieuwe talentenjacht in China. Ik geloofde het eerst niet, maar ik ken iemand die vaak in China werkt en die zei dat het echt was."

De online auditie volgde snel, en op 4 april stapte ze op het vliegtuig naar Peking. "9 april was mijn auditie. Ik mag er niet te veel over vertellen in verband met het contract, maar ze waren enthousiast en geïnteresseerd in mijn songwriting." Op het podium zong ze haar zelfgeschreven nummer Hell on Earth, en haar poprockstijl viel op. "Dit land houdt van dit soort poprock-muziek."

Bekijk hier het nummer:

Verrassing

Ondanks haar zenuwen voelde Wendy zich snel op haar gemak. "Ik was bang dat ze geen Engels zouden spreken, maar de jonge generatie spreekt goed Engels. We hebben samen met andere kandidaten gezongen, ik had mijn gitaar ook mee." Het was wel een lange dag. "Het duurde 13 uur."

Haar deelname leek vlekkeloos, totdat het format werd aangepast. "Ik zou vanaf 22 april drie dagen in de Chinese taal een livestream moeten doen in China. Maar ik spreek geen Chinees, en ik was net terug in Nederland. Dat werd heel lastig."

Concert in China

Hoewel een verdere deelname nu moeilijk is, blijft Wendy hoopvol. "Wie weet wat er gebeurt als mijn auditie te zien is. Ik post nog steeds dagelijks op RedNote en heb daar ook fans. Ik wil graag nog een concert geven in China."

Op de vraag of ze ooit meedeed aan een Nederlandse talentenjacht: "Ik heb ooit een voorauditie gedaan voor een Nederlandse talentenjacht, maar verder ben ik niet bezig met televisie hier in Nederland. Mijn interesse ligt echt meer bij songwriting. Misschien had ik dat zetje van dat privébericht nodig."