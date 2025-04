Brandweer redt ree uit Twentekanaal bij Hengelo

De brandweer heeft woensdagmiddag een ree gered uit het Twentekanaal bij Hengelo. Het dier was te water geraakt ter hoogte van de Kanaalstraat. De brandweer uit Almelo kwam met een reddingsboot om het dier veilig aan de kant te krijgen.

De ree stribbelde nog flink tegen, maar kon uiteindelijk worden gevangen en in veiligheid gebracht, meldt een correspondent ter plaatse. Het dier is meegenomen en zal later weer in de natuur worden vrijgelaten.

Meer reeën

Opvallend is dat er deze week ook al twee reeën uit het water gehaald moesten worden in Assen en Almelo. Toch is er volgens Natuurmonumenten geen bijzondere oorzaak. Het komt vaker voor dat reeën in het water belanden en er niet zelfstandig uit kunnen komen. Dat heeft niets te maken met het seizoen of ander gedrag.