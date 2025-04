Brandweer redt zwemmend reetje uit kanaal in Assen

In Assen heeft de brandweer dinsdagmiddag een ree uit het water van de Drentse Hoofdvaart gehaald. Het dier was daar om onbekende reden in terechtgekomen.

Omstanders zagen het dier zwemmen langs de Hoofdvaartsweg en schakelden de hulpdiensten in. De brandweer arriveerde met gepaste spoed en wist de ree uit het water te halen.

Na de redding kreeg het dier de kans om op te warmen in een brandweerwagen. Vervolgens is de ree overgebracht naar een geschikte plek in de natuur, waar het is vrijgelaten.

Het is niet bekend hoe het dier precies in het kanaal is beland.