Inzamelactie voor 'trouwe vriendjes' stalbrand Zeewolde: baasjes in rouw om overleden paarden

Paardeneigenaren in Zeewolde zijn er stuk van: de stalbrand die vorige week aan 21 geliefde dieren het leven heeft gekost. Ze zijn niet meeverzekerd en dus echt alles kwijt. En daarom is er een inzamelingsactie gestart door een van de gedupeerden, Anouk Swart.

Sommige eigenaren hebben namelijk, treurig genoeg, niet de mogelijkheden om nieuwe spullen, laat staan een nieuw toppaard, te kopen. Het doel van de actie: 45.000 euro. Op moment van schrijven is een kleine 7000 euro opgehaald. Het doet initiatiefneemster Anouk goed. Ze verloor zelf haar geliefde Diore in de vlammenzee. "Het is verschrikkelijk", zegt ze hoorbaar geëmotioneerd.

Paarden waren niet verzekerd

Volgens Anouk is de inzameling vooral bedoeld voor stalhuurders die nog niet genoeg geld hebben voor de aanschaf van een nieuw maatje en spullen. "En ook om bij andere paardeneigenaren onder de aandacht te brengen: check of het in jouw situatie goed geregeld is, is er een noodplan, is je paard verzekerd?" In Anouks geval is dat jammer genoeg niet zo.

De donaties komen gestaag binnen. De begeleidende tekst spreekt dan ook boekdelen over wat de edele dieren voor de eigenaren betekenden: "Deze dieren waren meer dan alleen huisdieren; ze waren trouwe vriendjes en belangrijke delen van het leven van hun jonge ruiters en eigenaren."