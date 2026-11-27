De brandweer heeft vrijdagmiddag een zwaan gered. Een van de brandweerlieden trok speciaal daarvoor een waterpak aan, en ging het ijskoude water in om het vastgevroren dier te bevrijden. De zwaan bleek na zijn ijskoude avontuur zo uitgeput dat hij naar de kant moest worden gebracht om bij te komen, zo schrijft de Gelderlander.

De reddingsactie vond laat op de vrijdagmiddag plaats. De zwaan kon door het ijs geen kant meer op en had hulp nodig. Een brandweerman ging het water in om het dier voorzichtig los te hakken.

Een andere zwaan

Toen de zwaan eenmaal was bevrijd, oogde hij behoorlijk verzwakt. De brandweerlieden hielpen het dier daarom op de kant, zodat het daar kon bijkomen. Een andere zwaan bleef tijdens de werkzaamheden in de buurt, en volgde de verrichtingen van 'de mens' nauwlettend: terwijl zijn soortgenoot uit het ijs werd gehakt, bleef hij op korte afstand van de reddingsactie dobberen.