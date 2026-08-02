Zwanenfamilie maakt riskante wandeling langs A27 bij Gorinchem

Een lekkere wandeling op deze prachtige zondag, wie wil dat nou niet? Daar leek een zwanengezinnetje in Gorinchem precies hetzelfde over te denken. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien de vier gevederde avonturiers te pootjes even gingen strekken op een wel heel bijzondere plek: de vluchtstrook van de A27.

De verkeerscamera boven de snelweg legt vast hoe het jonge gezinnetje met gestrekte pas de vluchtroute volgt, terwijl aan hun rechterzijde het verkeer langs ze scheert. "Gelukkig liep het goed af en waren hulpdiensten niet nodig", schrijft Rijkswaterstaat bij het bericht.

Het is niet bekend waar de wandeling van het zwanengezinnetje is geëindigd.