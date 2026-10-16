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Brandweer op waterfiets redt verstrikte zwaan uit visdraad in Doetinchem

Dieren

Vandaag, 10:20

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Een jonge zwaan is in de nacht van donderdag op vrijdag verstrikt geraakt in visdraad aan in Doetinchem. Hulpdiensten kwamen rond 00.30 uur in actie om het dier te redden. Om bij het dier te kunnen komen werd een waterfiets ingezet, meldt een correspondent ter plaatse.

De brandweer en de dierenambulance probeerden de zwaan meerdere keren te vangen. Omdat het dier in het water zat, werd een waterfiets van een buurtbewoner ingezet om dichterbij te komen. Na verschillende pogingen slaagden de hulpverleners erin de zwaan te omsingelen en te vangen. Het visdraad bleek strak om het dier heen te zitten. De zwaan is voor controle meegenomen door de dierenambulance.

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Reddingsactie van drie uur

Volgens omwonenden wordt er in de omgeving veel gevist en blijft visdraad geregeld achter, aldus een correspondent. De reddingsactie nam in totaal bijna drie uur in beslag.

Door Redactie Hart van Nederland
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