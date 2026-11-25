De verzorgers van een vogelopvang in Leiden zijn bezig met het geven van een speciale fysiobehandeling aan een zwaan in een wasbak. Ze houden even pauze, maar als ze terugkomen staat de volledige opvang onder water. De schuldige? De zwaan zelf.

Want wat blijkt: de zwaan kreeg de kraan van de wasbak waar die in stond uit zichzelf open. Met als gevolg dat de verzorgers de vloer moesten leegscheppen. "Maar Johan Cruyff zou zeggen: ieder nadeel heeft zijn voordeel. De vloer was super schoon na deze zet van de zwaan", schrijft de opvang op Facebook.

"Maar even alle gekheid op een stokje: hoe fijn zou het zijn, wanneer we een grotere locatie zouden hebben. Eentje met een heerlijk bassin om in te poedelen."