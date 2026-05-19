Zwanenweduwnaar krijgt tóch kuikens na gruwelijke aanval in Velserbroek

Gisteren, 22:00

De zwanenweduwnaar die ruim een week geleden op hartverscheurende wijze afscheid moest nemen van zijn onthoofde, broedende wederhelft, is vader geworden. Dat is te danken aan het Haarlemse Vogelhospitaal, dat de eieren in een zogeheten 'incubator' plaatste.

Daarmee gloort er weer wat licht aan de horizon voor de diepbedroefde knobbelzwaan én de ontredderde wijkbewoners van Velserbroek, waar het zwanenechtpaar zo'n 15 jaar leefde en broedde.

Twee eieren uitgekomen

Vorige week werd het vrouwtje dood en verminkt aangetroffen bij een speeltuin aan de Grote Buitendijk in Velserbroek. Het vrouwtje was, waarschijnlijk door een dier, onthoofd. Het mannetje raakte zwaargewond en had diepe krassen in zijn nek en vleugels. Het zwanenkoppel had een nest met vier eieren.

Van die vier eieren wist het Vogelhospitaal er twee te redden. Die kwamen in de nacht van donderdag op vrijdag uit. Volgens het Vogelhospitaal staat de kersverse vader zijn mannetje en wijkt hij het liefst geen moment van zijn kroost. "Sterker nog, afgelopen week kregen wij een verstoten zwanenkuiken binnen en daar heeft vader zwaan zich óók over ontfermd, als een echte man", aldus een medewerkster van het Vogelhospitaal.

Door Redactie Hart van Nederland

