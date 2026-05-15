Zwanendrama in Velserbroek: één dood, andere zwaan en kuikens gered

In de buurt van een speeltuin in het Noord-Hollandse Velserbroek zijn maandagochtend een dode en een verminkte zwaan gevonden. Het gaat om een echtpaar dat al jaren in het gebied leefden en bekend was in de buurt. Een lokale vogelopvang wist het mannetje nog te redden en de in de nacht van donderdag op vrijdag uitgekomen eieren.

Al jaren leeft een zwanenechtpaar in de bossen naast een speeltuin aan de Grote Buitendijk in Velserbroek. Annemarijn Sintenie is werkzaam bij vogelhospitaal Haarlem en heeft de vogels door de jaren heen al vaak behandeld. "We noemen ze wel eens voor de grap ons huiskoppel", vertelt Sintenie. "Ze leven hier al zo lang dat we ze al vaak voor verschillende dingen hebben behandeld."

Vier eieren

Maandagochtend werd alleen een melding gedaan dat het zwanenpaar ernstig gewond was. Het vrouwtje is, waarschijnlijk door een dier, onthoofd en het mannetje is zwaar toegetakeld met krassen in zijn nek en vleugels. Het zwanenkoppel had ook een nest met vier eieren.

Hiervan wist de vogelopvang twee eieren te redden. "De twee eieren die nog warm waren toen we ze vonden, naast de zwanen hebben we meegenomen", vertelt Annemarijn. "Deze zijn donderdagnacht uitgekomen. We verzorgen ze tot ze wat op kracht zijn en zullen ze dan herenigen met hun vader."