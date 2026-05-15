Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zwanendrama in Velserbroek: één dood, andere zwaan en kuikens gered

Dierenmishandeling

Vandaag, 22:43

Link gekopieerd

In de buurt van een speeltuin in het Noord-Hollandse Velserbroek zijn maandagochtend een dode en een verminkte zwaan gevonden. Het gaat om een echtpaar dat al jaren in het gebied leefden en bekend was in de buurt. Een lokale vogelopvang wist het mannetje nog te redden en de in de nacht van donderdag op vrijdag uitgekomen eieren.

Al jaren leeft een zwanenechtpaar in de bossen naast een speeltuin aan de Grote Buitendijk in Velserbroek. Annemarijn Sintenie is werkzaam bij vogelhospitaal Haarlem en heeft de vogels door de jaren heen al vaak behandeld. "We noemen ze wel eens voor de grap ons huiskoppel", vertelt Sintenie. "Ze leven hier al zo lang dat we ze al vaak voor verschillende dingen hebben behandeld."

Vier eieren

Maandagochtend werd alleen een melding gedaan dat het zwanenpaar ernstig gewond was. Het vrouwtje is, waarschijnlijk door een dier, onthoofd en het mannetje is zwaar toegetakeld met krassen in zijn nek en vleugels. Het zwanenkoppel had ook een nest met vier eieren.

Hiervan wist de vogelopvang twee eieren te redden. "De twee eieren die nog warm waren toen we ze vonden, naast de zwanen hebben we meegenomen", vertelt Annemarijn. "Deze zijn donderdagnacht uitgekomen. We verzorgen ze tot ze wat op kracht zijn en zullen ze dan herenigen met hun vader."

Door Sam Krekels

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.