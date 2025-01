'Gruwelijke' vondst achter transformatorhuisje: 'Wie doet zoiets?'

Langs de Glazenapstraat in Tegelen heeft een voorbijganger een 'gruwelijke' ontdekking gedaan, meldt de dierenambulance Limburg Noord. Achter een groene transformatorkast lagen meerdere vuilniszakken met daarin gedumpte kattenkadavers. De politie van basisteam Venlo-Beesel is ingeschakeld om de situatie te onderzoeken.

Onlangs werden ook vier magere kittens van enkele weken oud gedumpt in een dichte doos aan de Gerard Doustraat in Den Haag, te zien in bovenstaande video. Lees er hier meer over.

De lugubere vondst in Tegelen heeft tot veel verontwaardiging geleid. "Wie doet zoiets?", vraagt de dierenambulance zich af in een bericht op Facebook. Ook vragen ze zich af waar deze dieren vandaan komen. Online reageren mensen vol woede. Zo schrijft Geery: "Gruwelijk, ik ben verdrietig maar ook vreselijk kwaad op de dader. Hopelijk wordt hij vlug opgepakt."

De politie heeft de kadavers meegenomen voor nader onderzoek. Er wordt gezocht naar sporen die kunnen leiden naar de verantwoordelijken voor deze daad.

Mensen die iets verdachts hebben gezien of informatie hebben over deze zaak worden opgeroepen om zich te melden. Zij kunnen contact opnemen met de dierenambulance via 085-273 8899 of de politie via 0900-8844.