Zeehondenopvang Lauwersoog stelt faillissement uit na steun van donateurs

Het doek lijkt nog niet te vallen voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) in Lauwersoog. De zeehondenopvang, die kampt met grote financiële problemen, stelt de aanvraag voor een faillissement met een week uit. Dankzij steun van donateurs en nieuwe gesprekken met betrokken partijen ziet het bestuur mogelijkheden om het centrum alsnog te redden. Dat maakte het WEC vrijdag bekend.

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Het centrum dreigt failliet te gaan door onverwacht hoge kosten bij de bouw en ingebruikname van de nieuwe locatie. Op 12 oktober kondigde het bestuur aan binnen twee weken een faillissement aan te vragen, tenzij er voldoende uitzicht zou komen op een toekomst voor de opvang.

De afgelopen dagen is er volgens het WEC toch beweging gekomen. Het bestuur laat weten dat "de steun van donateurs" en "de beweging bij andere betrokken partijen" aanleiding zijn om de gesprekken voort te zetten. Ook zou er bij betrokken overheden "enige ruimte" zijn ontstaan om verder te praten over de toekomst van het centrum.

Vorige week werd bekendgemaakt dat er al ruim 1,1 miljoen euro is opgehaald. Dat geld is opgehaald via een crowdfundingactie en andere donaties.

Overheid wilde geen extra geld geven

Het WEC voert daarnaast gesprekken met verschillende fondsen over mogelijke financiële steun. De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland lieten begin oktober nog weten geen extra geld beschikbaar te willen stellen.

Of de nieuwe gesprekken voldoende opleveren om een faillissement te voorkomen, moet de komende week blijken.