Massale steun voor bedreigd zeehondencentrum: al 1,1 miljoen opgehaald

Het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) in Lauwersoog heeft inmiddels 1,1 miljoen euro aan donaties ontvangen. Dat vertelde Sander van Dijk, hoofd Educatie van het WEC, vrijdagavond in het radioprogramma Dit is de Dag. Toch is er nog veel meer geld nodig om de zeehondenopvang te redden.

Het bedrag is bijeengebracht via een crowdfundingactie en andere donaties.

2,8 miljoen euro nodig

Ondanks de 1,1 miljoen euro aan donaties is het WEC er nog niet. De zeehondenopvang liet eerder weten dat er 2,8 miljoen euro nodig is om de opvang te behouden.

Anderhalf jaar geleden verhuisde het voormalige Zeehondencentrum Pieterburen naar een nieuw pand in de haven van Lauwersoog. Door hoger uitgevallen bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen kwam het WEC in financieel zwaar weer terecht.

Donaties voelen als steun

WEC-directeur Bas Wemmenhove vertelde eerder deze week aan het Dagblad van het Noorden dat de vele donaties als een enorme steun voelen, niet alleen financieel.

Volgens de directeur is het nog te vroeg om te zeggen of de donaties voldoende zullen zijn om de zeehondenopvang te redden.