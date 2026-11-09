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Wolven laten zich niet makkelijk vangen op Hoge Veluwe, nu lokkooi met schapen

Wolven laten zich niet makkelijk vangen op Hoge Veluwe, nu lokkooi met schapen

Dieren

Vandaag, 14:40

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Onderzoekers op Nationaal Park De Hoge Veluwe krijgen de wolven maar niet te pakken. Sinds eind vorig jaar is het niet meer gelukt om een wolf te verdoven en van een zender te voorzien. Daarom is nu op een geheime plek in het park een lokkooi met schapen geplaatst om de dieren te vangen.

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Het park begon vorig jaar samen met Wageningen University & Research (WUR) een onderzoek naar het gedrag van wolven. De eerste wolf die een zender kreeg, legde ruim 2500 kilometer af, maar verdween in januari van de radar (zie onderstaande video). Onderzoekers zochten zelfs met een vliegtuig boven de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei naar een signaal, zonder succes. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om wolf GW4607m, die ouder is van een roedel in Drenthe.

Dit is hoe de gezenderde wolf van Hoge Veluwe zich door Nederland beweegt

Slimme en sluwe dieren

Het vangen van de wolven blijkt een flinke uitdaging. "Het zijn heel slimme en sluwe dieren", zegt WUR-onderzoeker Frank van Langevelde. "We hadden gehoopt dat ze voorspelbaarder gedrag zouden laten zien." De nieuwe lokkooi klapt dicht zodra een wolf naar binnen loopt. Het dier moet vervolgens binnen twee uur worden verdoofd en van een zender worden voorzien.

Onderzoek naar gedrag

De onderzoekers willen vijf wolven en meerdere zwijnen en reeën een zender geven. Daarnaast hangen er zo'n tweehonderd wildcamera's in het park en hebben zeker 5800 bezoekers een tracker meegekregen. Zo willen onderzoekers ontdekken hoe wolven, hun prooidieren en mensen elkaar beïnvloeden. Uit de eerste waarnemingen blijkt dat hoefdieren hun leefgebied niet verlaten vanwege de wolf en minder heftig lijken te reageren als ze in een vertrouwde omgeving worden opgejaagd.

Om de wolven beter te kunnen volgen, krijgen nieuw gezenderde dieren een halsband met een extra gps-zender. Die stuurt twee keer per dag via een satelliet hun locatie door. Voor het uitlezen van andere gegevens moet de wolf in de buurt van een antenne komen. De onderzoekers pleiten daarom voor meer ontvangers verspreid over Nederland en betere samenwerking tussen verschillende wolvenprojecten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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