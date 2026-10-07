Zeker 56 wolvenwelpen geboren in Nederland, mogelijk zijn het er meer

In Nederland zijn dit voorjaar zeker 56 wolvenwelpen geboren. De meeste jonge wolven kwamen ter wereld in Gelderland: daar werden er 37 geteld. In Drenthe gaat het om 13 welpen en in Utrecht om 6, meldt BIJ12.

Het aantal kan nog verder oplopen. In Nederland zijn veertien gebieden waar wolven voorkomen en nog niet uit al die gebieden is informatie beschikbaar. De welpen die wel zijn geteld, zijn gezien op beelden van wildcamera's die door deskundigen zijn gecontroleerd. Vorig jaar werden minstens 52 welpen geboren.

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Hoeveel wolven zijn er nu?

Hoeveel wolven er in totaal in Nederland rondlopen, kan BIJ12 niet precies zeggen. "Wolven leggen grote afstanden af, laten niet altijd sporen achter en lopen Nederland in en uit. Om die reden geven wij geen schatting van het totale aantal wolven", zegt een woordvoerster.

Gelderland telt negen gebieden waar wolven leven. Het eerste wolvenpaar dat zich in 2019 in Nederland vestigde, leeft nog altijd samen in het noorden van de Veluwe. De wolvin is inmiddels minstens 9 jaar oud. Volgens BIJ12 is dat bijzonder, omdat wolven in het wild gemiddeld 6 jaar worden.

Ook op nieuwe plekken wolven gezien

Ook buiten de bekende leefgebieden worden wolven waargenomen. In Brabant zijn sinds juni regelmatig twee wolven op wildcamera's gezien. In Overijssel wordt sinds dit voorjaar een wolvin waargenomen en rond het Lauwersmeer in Friesland en Groningen is eveneens een wolf vastgelegd.

In maart moet duidelijk worden of wolven zich daadwerkelijk hebben gevestigd in vijf gebieden waar ze nu al langere tijd worden waargenomen. BIJ12 spreekt van een wolvenleefgebied als minimaal zes maanden achter elkaar met DNA kan worden aangetoond dat dezelfde wolf er verblijft.

In onderstaande video leggen we je uit hoe gevaarlijk de wolf eigenlijk is: