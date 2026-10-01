Pas op voor wolven tijdens de spits: kans op aanrijding komende tijd groter

Automobilisten in gebieden waar wolven leven, moeten de komende tijd extra goed opletten. In de herfst gaan jonge wolven zwerven en steken ze vaker provinciale wegen en snelwegen over. Volgens het Landelijk Informatiepunt Wolven is de kans op een aanrijding daardoor groter, vooral tijdens de ochtend- en avondspits.

Jonge wolven van ongeveer 1,5 jaar verlaten in deze periode hun roedel of worden door hun ouders verstoten. Op zoek naar een eigen leefgebied en een partner leggen ze grote afstanden af. De onervaren dieren kennen het verkeer niet. Daarbij vallen de drukke uren op de weg in het najaar steeds vaker samen met de schemering, precies het moment waarop wolven het actiefst zijn.

Zo verklein je de kans op een aanrijding Wie door of langs een natuurgebied rijdt waar wolven leven, doet er goed aan de snelheid aan te passen. Vooral in de schemering en 's nachts is extra opletten belangrijk. Houd ook de bermen goed in de gaten. Zie je een wolf of ander groot wild langs de weg of oversteken? Dim dan je grote licht. Fel licht kan dieren verblinden, waardoor ze kunnen 'bevriezen' en midden op de weg blijven staan. Eventueel kun je kort toeteren om het dier te verjagen.

Dit jaar zijn volgens cijfers van BIJ12 tot nu toe 17 wolven met zekerheid omgekomen door een aanrijding. In heel 2025 waren dat er 20. Automobilisten wordt aangeraden hun snelheid te minderen in wolvengebied en extra op de berm te letten. Wie een wolf aanrijdt, moet op een veilige plek stoppen, 112 bellen en het dier niet benaderen.

Oog in oog staan met een wolf is de nachtmerrie van velen, toch doet Sita van Hoorn er alles aan het mogelijk te maken. In de onderstaande video zie je hoe Sita een aangereden wolf opzet voor een museum: