Wolvenaanvallen nemen flink toe, burgemeesters Drenthe slaan alarm

Het aantal wolvenaanvallen op koeien in Drenthe is flink gestegen. Vorig jaar werden 34 aanvallen met DNA-onderzoek bevestigd, dit jaar staat de teller al op 60. De Drentse burgemeesters maken zich grote zorgen en hebben daarom gezamenlijk een brandbrief opgesteld. Ze willen dat er maatregelen worden genomen tegen de wolf. Ook staatssecretaris Erkens kwam naar Drenthe om over de problemen te praten.

Voor boer Enting, die samen met zijn familie al vier generaties lang een boerenbedrijf runt, zijn de zorgen groot. De familie probeert biologisch te boeren, maar de aanwezigheid van wolven maakt dat volgens hem steeds lastiger. "Je gaat als het donker wordt toch een extra rondje met de zaklamp doen."

Drie weken geleden werd het bedrijf getroffen door een aanval waarbij een koe om het leven kwam. "Wij hadden 3 weken geleden een dooie koe, daar hoefde geen euthanasie meer op te worden gedaan hoor", vertelt Enting.

In de video bovenaan dit artikel vertellen boer Enting en veearts Jolande over de gevolgen van de wolvenaanvallen en hun zorgen over de toekomst.

Burgemeesters slaan alarm

Volgens de Drentse burgemeesters is de schade door wolvenaanvallen niet alleen in cijfers uit te drukken. Ook de maatschappelijke en emotionele gevolgen zijn volgens hen te groot geworden.

Enting is blij dat de burgemeesters zich nu met de situatie bemoeien. "Blijkbaar is de stem van de boer niet zo krachtig, dus fijn dat nu wat meer autoriteit zich ermee bemoeit. Burgemeesters maken meer indruk."

Ook veearts Jolande ziet de gevolgen van dichtbij. Ze komt regelmatig bij getroffen boeren over de vloer en maakt zich zorgen over de veiligheid van andere dieren, ook binnen de bebouwde kom. "Ik kom bij mijn klanten thuis en zie het leed. Ik maak me echt zorgen, ook over alles wat in de bebouwde kom leeft, de pony in de achtertuin. Het is een groot verdriet, in alle opzichten."

Politiek wil Duitse aanpak

Ook staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw maakt zich zorgen over de wolvenaanvallen. "Het gaat je niet in de koude kleren zitten. We moeten zorgen dat we hier een oplossing voor vinden met elkaar", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Erkens ziet mogelijkheden in de aanpak van Duitsland, waarbij een maximumaantal wolven wordt gehanteerd en roedels die problemen veroorzaken, worden afgeschoten. Bijvoorbeeld wanneer ze herhaaldelijk vee aanvallen of woonwijken binnenkomen. "En dat is een model wat ik ook in Nederland zou willen", aldus de staatssecretaris.

Volgens hem moet die aanpak ervoor zorgen dat wolven schuwer worden en de problemen afnemen.