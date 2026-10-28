Dood dier afgeleverd bij gemeentehuis Oldebroek om wolvenbeleid

Bij het gemeentehuis van Oldebroek is dinsdagmiddag een pakket met daarin een dood dier afgeleverd. Bijgevoegd zat een brief gericht aan het college met "wat wij wel of niet zouden moeten doen in het kader van de wolf", vertelde burgemeester Tanja Haseloop-Amsing dinsdagavond in een raadsvergadering waar de Stentor eerder over berichtte.

"Hoewel wij de wanhoop heel goed begrijpen, is intimidatie niet de manier om iets voor elkaar te krijgen wat wij ook niet kunnen geven", aldus de burgemeester. Het incident heeft impact gehad op de medewerkers, zei ze. De politie is ingeschakeld en heeft buurtonderzoek gedaan. De gemeente gaat camera's plaatsen.

Dode schapen langs weg

Anderhalve week geleden legde een boer acht dode schapen neer langs een weg in de Gelderse plaats, volgens lokale media als protest tegen de wolf. De burgemeester riep op om te stoppen met dit soort acties. "We doen ons best om alle contacten die we hebben aan te spreken om te kijken: waar kunnen we beweging krijgen? Maar laten we alsjeblieft rekening met elkaar blijven houden en niet met dit soort dingen doorgaan."