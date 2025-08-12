Terug

Hond gebeten door wolf in natuurgebied op de Veluwe

Hond gebeten door wolf in natuurgebied op de Veluwe

Dieren

Vandaag, 19:18

Een wolf heeft dinsdagochtend een hond gebeten in het natuurgebied Renderklippen bij het Gelderse Epe. De hond maakt het "verder goed", meldt de gemeente.

De wolf is verjaagd door wandelaars. Het is volgens de gemeente voor het eerst dat een wolf zo dicht bij mens en hond komt in het natuurgebied op de Veluwe. Er ligt inmiddels een melding bij de provincie Gelderland, die verantwoordelijk is van het beheer van wilde dieren in dat stuk natuur.

