Hond gebeten door wolf in natuurgebied op de Veluwe

Een wolf heeft dinsdagochtend een hond gebeten in het natuurgebied Renderklippen bij het Gelderse Epe. De hond maakt het "verder goed", meldt de gemeente.

De wolf is verjaagd door wandelaars. Het is volgens de gemeente voor het eerst dat een wolf zo dicht bij mens en hond komt in het natuurgebied op de Veluwe. Er ligt inmiddels een melding bij de provincie Gelderland, die verantwoordelijk is van het beheer van wilde dieren in dat stuk natuur.

Niet los laten lopen

Vorige maand werd een hond gebeten in het Gelderse Nunspeet, mogelijk door een wolf. Epe en buurgemeente Heerde roepen mensen op alert te zijn tijdens het wandelen en honden niet los te laten lopen.