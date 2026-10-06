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Geen dwangsommen voor Dolfinarium na beschuldigingen

Geen dwangsommen voor Dolfinarium na beschuldigingen

Dieren

Vandaag, 13:55

De eerder opgelegde dwangsommen voor het Dolfinarium in Harderwijk hoeven toch niet te worden betaald. Het College van Beroep vond de maatregel van de staatssecretaris niet deugdelijk, omdat er niet voldoende onderzoek zou zijn gedaan. Het zeezoogdierenpark kreeg de dwangsommen omdat er in de shows sprake zou zijn geweest van onnatuurlijk dierengedrag.

De gebruikte videobeelden geven geen compleet beeld en er is geen nader onderzoek gedaan, oordeelt het college. Het besluit betekent niet dat de activiteiten inhoudelijk zijn goedgekeurd.

Staatssecretaris krijgt gelijk

In het derde geval kreeg de staatssecretaris wel gelijk. Die dwangsom ging over een programma waarbij bezoekers in het water stonden en dolfijnen op commando kwamen aanzwemmen, zodat ze konden worden aangeraakt. Omdat de werkwijze inmiddels is aangepast, is de dwangsom van de baan.

Er zijn vaker protesten geweest van dierenrechtenactivisten bij het Dolfinarium. Zo ook vorig jaar, toen zij de ingang van het park blokkeerden.

Dierenactivisten blokkeren ingangen van het Dolfinarium

Door ANP

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