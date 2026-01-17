Volg Hart van Nederland
Verdriet in Dolfinarium: oudste dolfijn Honey (58) overleden

Verdriet in Dolfinarium: oudste dolfijn Honey (58) overleden

Dieren

Vandaag, 12:19 - Update: 16 minuten geleden

In het Dolfinarium in Harderwijk is de oudste dolfijn van Nederland overleden. Het gaat om Honey, een 58-jarige tuimelaar. Het park heeft haar laten inslapen nadat haar gezondheid de afgelopen tijd zichtbaar achteruitging. Honey leefde sinds 1994 in het Dolfinarium en was daar het oudste dier.

Volgens het Dolfinarium was haar leeftijd uitzonderlijk hoog. "De gemiddelde leeftijd van tuimelaar dolfijnen onder menselijke zorg is 28 tot 30 jaar oud. 58 is dus wel echt een uitschieter", laat het park weten. Afgelopen woensdag is afscheid van haar genomen.

Veranderingen in gedrag

De verzorgers zagen de afgelopen tijd duidelijke veranderingen bij Honey. "Honey leek de afgelopen tijd minder comfortabel te zwemmen. Ze dobbelde iets meer aan het oppervlak of dobberde mee met andere dieren in een slipstream, zodat ze zelf wat minder hard hoefde te zwemmen", meldt het Dolfinarium. Volgens het park is dat niet vreemd op zo'n hoge leeftijd.

In de afgelopen weken kwamen daar meer zorgen bij. "We zagen veranderingen in haar gedrag en eetpatroon. Ze had een afwezige eetlust en dat baarde ons zorgen." Om verder lijden te voorkomen, is besloten Honey in te laten slapen.

Verdrietig

Het Dolfinarium noemt het overlijden van Honey een verdrietige gebeurtenis. "Dit blijft een verdrietige aangelegenheid. We hopen dan ook dat iedereen hier op een respectvolle manier mee omgaat." Het lichaam van Honey is overgebracht naar de Universiteit Utrecht voor verder onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

