Politie grijpt in na straatverkoop van kittens in Almere

De politie in Almere kreeg woensdag meerdere meldingen over een man die twee kittens bij zich droeg in een nektas en deze op straat aan voorbijgangers aanbood. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij de kittens aan in de tas van de man.

De politie stelde zijn identiteit vast en nam contact op met de dierenpolitie. "Helaas kunnen dieren niet zomaar in beslag worden genomen", legt de politie uit. In overleg is toen afgesproken dat de man zou vertrekken en zou stoppen met het aanbieden van de dieren.

Opnieuw meldingen

Niet veel later kwamen opnieuw meldingen binnen. Agenten gingen weer ter plaatse, dit keer na overleg met de Officier van Justitie, die toestemming gaf om de kittens in beslag te nemen. Toen de politie aankwam, bleken de dieren al te zijn meegenomen door een passant, die had aangegeven dat ze de kittens een goed thuis wilde bieden. De dierenambulance was erbij betrokken ter ondersteuning.

De identiteit van de man is bekend. Hij zal zich op een later moment moeten verantwoorden.