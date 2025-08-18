Gedumpte kittens uit bos Oisterwijk gered, met de hulp van Joselin

In een bos bij Oisterwijk (Noord-Brabant) zijn drie kittens van een hachelijk avontuur gered. Een van de diertjes werd zondagavond opgemerkt door Joselin. De andere twee lieten zich minder makkelijk vangen doordat zij in een boom zaten. De brandweer en de dierenambulance moesten eraan te pas komen.

Joselin verblijft met haar camper in de buurt van het bos. Ze liet zondagavond haar hond uit, die de eerste kitten spotte in de bosjes. Omdat ze de kitten niet aan zijn lot wilde overlaten, nam ze het diertje mee in haar camper. "Ik heb zelf twee honden en drie katten. Het ging mij echt om het beestje. Die kan daar ook niks aan doen dat iemand hem dumpt", vertelt ze tegenover Hart van Nederland.

Nog twee kittens

Maandagochtend ging ze op zoek naar de moederpoes, maar die werd niet gevonden. Wel werden twee andere kittens ontdekt. Die liepen niet op de grond, maar zaten hoog in een boom, schreeuwend en piepend op zoek naar iets vertrouwds.

De ladder van de toegesnelde brandweer bleek net iets te kort zijn Beeld: SQ Vision

Ladder te kort

"Ik belde 112, iets na 07.00 uur, maar pas om 09.00 uur was er iemand. Toen heb ik nog meegeholpen met de andere twee kittens uit de boom te krijgen."

D at laatste ging nog niet zo makkelijk. Een hoogwerker kon niet bij de boom komen, omdat die midden in het bos stond. Ook een ladder bleek te kort. Uiteindelijk besloot de brandweer de tak waarop de kittens zaten door te zagen. Onder de boom hield de dierenambulance een doek gespannen, waardoor een van de jonge dieren veilig kon worden opgevangen. Joselins doek wel te verstaan.

Een van de kittens moest uit de boom worden gespoten door de brandweer. Beeld: SQ Vision

De tweede kitten vluchtte nog verder omhoog. Omdat de overlevingskansen daar klein waren, werd besloten het met een straal water uit de boom te spuiten. Ook dit diertje belandde uiteindelijk veilig in het doek, zij het kletsnat.

Adoptie

De drie kittens, twee vrouwtjes en een mannetje, zijn daarna herenigd in een mandje en naar de dierenambulance gebracht. Ze worden nagekeken en zullen over enkele weken worden geplaatst bij een opvanggezin. "Ik ga ze niet zelf adopteren, ik heb al genoeg beesten thuis. Maar ik vind het vreselijk dat er zulke mensen rondlopen die dieren dit aandoen", aldus Joselin.