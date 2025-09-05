Vijf kittens gedumpt in tabaksdoos in Susteren

In het Limburgse Susteren zijn donderdag vijf kittens gedumpt in een tabaksdoos. Dat meldt Politie Basisteam Echt op Facebook: "Dieren dumpen is strafbaar en zielig!"

Een voorbijganger trof de dieren aan bij een vuilnisbak aan het plein en lichtte de politie in. De ambulance heeft de dieren opgehaald en opgevangen. Op dit moment zitten de beestjes bij de dierenopvang in Born.

"De identiteit van de verdachte is bekend en deze persoon zal op een later moment worden verhoord", aldus de politie.