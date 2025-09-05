Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vijf kittens gedumpt in tabaksdoos in Susteren

Vijf kittens gedumpt in tabaksdoos in Susteren

Dierenmishandeling

Vandaag, 20:26

Link gekopieerd

In het Limburgse Susteren zijn donderdag vijf kittens gedumpt in een tabaksdoos. Dat meldt Politie Basisteam Echt op Facebook: "Dieren dumpen is strafbaar en zielig!"

Een voorbijganger trof de dieren aan bij een vuilnisbak aan het plein en lichtte de politie in. De ambulance heeft de dieren opgehaald en opgevangen. Op dit moment zitten de beestjes bij de dierenopvang in Born.

"De identiteit van de verdachte is bekend en deze persoon zal op een later moment worden verhoord", aldus de politie.

Lees ook

Vrouw drukt doos zieke kittens in handen van meisje (10): 'Onacceptabel'
Vrouw drukt doos zieke kittens in handen van meisje (10): 'Onacceptabel'
Gedumpte kittens uit bos Oisterwijk gered, met de hulp van Joselin
Gedumpte kittens uit bos Oisterwijk gered, met de hulp van Joselin
Kittens gevonden in container Weert, twee van vier overleefden het niet
Kittens gevonden in container Weert, twee van vier overleefden het niet

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.