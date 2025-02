Opnieuw slachtpartij in Oosterwolde: wolf doodt 32 schapen

Opnieuw zijn er tientallen schapen vermoord door een wolf bij schapenhouder Martijn uit Oosterwolde. Een wolvenaanval heeft in de nacht van donderdag op vrijdag 32 schapen het leven gekost. Vorige week verloor hij 41 schapen, die hij en zijn vriendin daarna onder een bord legden met "bedankt wolf" erop.

De schapen stonden binnen een hoge afrastering, maar de wolf wist toch bij ze te komen. De schapenhouder is geschokt, vertelt een correspondent ter plaatse. Martijn is de afgelopen maanden alleen al zo'n 185 schapen verloren door wolvenaanvallen. Dit is bovendien al de derde aanval binnen een week. Maandag doodde een wolf ook al tien schapen.

Slagveld

"Het was een waar slagveld", vertelde de schapenhouder na de laatste grote aanval aan Hart van Nederland. "Toen ik aankwam, lagen er overal dode en gewonde dieren. Eentje lag in de sloot, een andere in de berm. Dit is al de vijftiende keer dat ik dit meemaak in twee jaar tijd." Die teller staat nu dus alweer op zeventien. Volgens Martijn helpen wolfwerende hekken niet. "Op beelden is te zien dat ze er gewoon overheen springen."

De angst onder bewoners van Oosterwolde groeit. Ouders durven hun kinderen niet meer alleen naar school te laten gaan en volwassenen kiezen andere routes of blijven extra waakzaam uit angst voor confrontaties met de wolf.