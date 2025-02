Bewoners Aldtsjerk verrast door mogelijke wolf: 'Liep zo de tuin in'

Bewoners van het Friese dorp Aldtsjerk deden zaterdag een opmerkelijke ontdekking: een dier dat sterk op een wolf leek, liep door hun tuin. Tijdens de lunch zat Erik de Vries met zijn kinderen aan tafel. Toen ze naar buiten keken, zagen ze plotseling een wolf of een hond over het erf lopen. Bewakingsbeelden van de tuin werden gedeeld en gingen al snel rond in de buurt.

"Wij zaten binnen, dus in feite kon het dier ons niets maken", vertelt Erik tegen Hart van Nederland. "Het dier leek ook niet echt op rooftocht. Waarschijnlijk wist het beest via een zijkant van het erf de tuin in te komen." Op beelden is te zien hoe de wolf of hond uiteindelijk weer de tuin verlaat. "Op een gegeven moment kon hij ook niet verder en moest hij omkeren."

Erik is nog naar buiten gegaan om het dier van dichtbij te bekijken, maar de vermeende wolf was toen al verdwenen. De kat van het gezin nam het zekere voor het onzekere en vluchtte de tuin uit. De konijnen van het gezin zaten veilig in hun hok. “We hebben hier nog nooit eerder een wolf gezien”, aldus Erik.

Weinig wolven gespot in gebied

Volgens meldingen is het dier niet alleen in Aldtsjerk gespot, maar ook in de nabijgelegen dorpen Wanswerd en Jelsum. Opvallend is dat deze regio veel noordelijker ligt dan de gebieden waar wolven tot nu toe in Nederland verblijven.

Dit weekend zijn er nog wel tientallen schapen gedood bij een boer in Oosterwolde, vermoedelijk door een of meerdere wolven. Oosterwolde ligt hemelsbreed zo'n 40 kilometer zuidelijker dan Aldtsjerk.