Slachtpartij in Oosterwolde: 41 schapen dood bij vermoedelijke wolfaanval

In Oosterwolde zijn 41 schapen doodgebeten, vermoedelijk door een wolf. De dode dieren lagen langs de weg, naast een protestbord met de tekst: "Bedankt wolf". Volgens schapenhouder Martijn is dit de dodelijkste aanval die hij ooit heeft meegemaakt. In de afgelopen twee jaar zou hij al zo’n 145 schapen hebben verloren door wolven.

De boer trof de ravage zaterdagochtend aan, nadat iemand hem had gewaarschuwd over loslopende schapen. "Toen ik aankwam, lagen er overal dode en gewonde dieren. Eentje lag in de sloot, een andere in de berm. Het was een waar slagveld," vertelt hij tegen Hart van Nederland. De veehouder is naar eigen zeggen woedend en moedeloos. "Dit is al de vijftiende keer dat ik dit meemaak in twee jaar tijd."

Volgens hem helpen wolfwerende hekken niet. "Op beelden is te zien dat ze er gewoon overheen springen." Hij vermoedt dat er meerdere wolven bij de aanval betrokken waren. Van zijn 165 schapen zijn er nu 41 dood. "Na de derde aanval heeft mijn vriendin dat protestbord ('Bedankt wolf!') gemaakt."

Nachtmerrie

Niet alleen de veehouder is radeloos, ook dierenartsen in de regio maken zich zorgen. Zij moeten steeds vaker zwaargewonde schapen euthanaseren. "Dit moet stoppen," klinkt het uit de sector. De situatie zorgt niet alleen voor emotionele, maar ook voor flinke financiële schade.

Martijn laat weten dat hij blijft protesteren tegen de aanwezigheid van de wolf. "Mijn dochter van vier dacht altijd dat de wolf een mythe was, maar nu is het een nachtmerrie voor haar." Volgens hem is de wolf een "doodsteek" voor de veehouderij en dierenartsen. "De ogen moeten open in Den Haag."