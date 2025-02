Dierenarts heeft oplossing voor wolvenprobleem: ‘Binnen tien minuten klaar'

Volgens dierenarts Michiel Hoynck van Papendrecht is er een oplossing voor het wolvenprobleem: hij wil de dieren steriliseren. "Als je de vrouwtjes met een verdovingsgeweer raakt, kan ik of iemand anders ze binnen tien minuten opereren via een kijkoperatie. Dan neem je bloed af om te controleren op besmettelijke ziektes, en vervolgens zet je ze weer uit met een tag, zodat je de roedel kunt volgen", vertelt hij aan de bar bij het programma Vandaag Inside (VI).

Michiel reist de hele wereld over om verschillende zoogdieren te steriliseren. Volgens hem is sterilisatie de enige diervriendelijke manier om het wolvenprobleem in Nederland beheersbaar te houden. "Zoals het nu gaat, kan het wolvenbestand zich uitbreiden, en dat is niet houdbaar in Nederland", zegt hij bij Vandaag Inside.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Veel schapenhouders zouden het liefst zien dat de wolf helemaal uit Nederland verdwijnt, maar de dieren koelbloedig afmaken, ziet de dierenarts niet zitten. "Afschieten ben ik als dierenarts faliekant tegen", aldus Michiel.

Ook de dieren uitzetten naar Polen of Duistland lijkt de dierenarts geen goed idee. Bekijk het hele gesprek over dit onderwerp hierboven.