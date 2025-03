Broedseizoen begonnen: 'Geef dieren rust en laat hond aan lijn'

Natuurbeheerders roepen wandelaars op om dieren "extra rust en ruimte" te geven, nu het broedseizoen begint. Dan worden ze minimaal gestoord terwijl ze paren, broeden of voor hun jongen zorgen. De oproep van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en LandschappenNL is in het bijzonder gericht aan hondenbezitters. Een deel van hen neemt het "helaas met de regels niet altijd zo nauw", stellen de organisaties.

Uit een peiling onder ruim duizend Nederlanders concluderen de natuurbeheerders dat de meeste ondervraagde hondenbezitters regelmatig met hun huisdier de natuur ingaan: acht op de tien doen dat meerdere keren per maand. De grote meerderheid ziet zichzelf ook als natuurliefhebber en vindt dat dieren tijdens het broedseizoen "recht hebben op extra rust".

De natuurorganisaties benadrukken dat het belangrijk is om honden aangelijnd te houden. Bijna twee derde volgt die instructie op, maar een op de drie doet dat niet consequent. Van de mensen met een hond verliest 35 procent die in de natuur soms of regelmatig even uit het oog.

Paniek

Dat kan problematisch zijn voor andere dieren, legt Natuurmonumenten uit. "Reeën en hazen slaan bijvoorbeeld bij dreiging op de vlucht." Als ze dan in paniek een weg oprennen, kan het fataal aflopen. Een ander risico is dat vogels uit angst hun nest verlaten, waardoor eieren koud worden en niet uitkomen. "Dus hondenbezitters, geef jonge dieren een kans om te overleven en houd je hond dichtbij", is het verzoek van de boswachters van de organisatie.

