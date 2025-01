Mysterie rondom verdwenen duiven van Tinus eindigt met verschrikkelijke ontknoping

Tinus had gehoopt op een vrolijker einde, maar het mysterie van zijn verdwenen duiven is eindelijk opgelost. De duivenhouder, die eerder woedend was over de verdwijning van zijn kostbare fondduiven ter waarde van maar liefst 100.000 euro, heeft zijn vogels teruggevonden, maar niet op de manier waarop hij had gehoopt.

Vorige week woensdag ontdekte Tinus tot zijn grote schrik dat zijn duiven verdwenen waren. Hij vreesde dat zijn til in het Drentse Gasselternijveen volledig was leeggeroofd, en dat twintig van zijn waardevolle, prijswinnende fondduiven - inclusief eieren - waren gestolen. Boos en ten einde raad beloofde Tinus een beloning voor de veilige terugkeer van zijn geliefde vogels.

Bloedsporen

De situatie leek een diefstal, maar toen Tinus op zaterdag de nestbakken wilde schoonmaken, stuitte hij op een onverwachte ontdekking. "Daar lagen ze allemaal op een rijtje", vertelt Tinus somber aan Hart van Nederland. Zijn duiven waren niet door een dief gestolen, maar waarschijnlijk het slachtoffer geworden van een roofdier.

Bij het schoonmaken van de duiventil vond Tinus niet alleen de dode duiven, maar ook enkele bloeddruppels. De politie werd ingeschakeld, en uit het forensisch onderzoek bleek dat het bloed van een dier afkomstig was. Dit bracht Tinus tot de conclusie dat een roofdier, mogelijk een steenmarter, verantwoordelijk was voor de dood van zijn vogels.

Tinus is diepbedroefd dat zijn duiven niet meer terugkomen. Hij had gehoopt zijn duiven gezond en wel terug te krijgen, maar nu zijn ze dood aangetroffen. De beloning die hij had uitgeloofd voor hun teruggave wordt ingetrokken, en Tinus neemt zijn eerdere beschuldigingen terug. "Mijn excuses voor het misverstand", aldus Tinus.