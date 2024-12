Tientallen duiven vermoord in Sneek: 'Welke psychopaat stak ons hok in brand?'

Duivenmelkers Pascal, Barend en Lucas snappen er niks van. "Wij hebben geen vijanden en toch is ons duivenhok in de fik gestoken. Twintig van onze 32 duiven zijn verbrand. Wij hebben geen vijanden, wie doet zoiets? Dit is het werk van een psychopaat!"

Het mag duidelijk zijn, deze drie duivenmelkers uit Sneek zijn verbijsterd, nu hun duivenhok ('ons levenswerk') in brand is gestoken. Pascal: "Dit moet een doelbewuste poging zijn. We denken dat iemand is ingehuurd om de brand te stichten. Op de bewakingscamera zie je een jong iemand over het hek klimmen. Vervolgens zie je dat er brand wordt gesticht en diezelfde persoon scheurt er even later op een fatbike vandoor. Het lijkt er op dat het gaat om een jonge knul die door iemand betaald is om deze ellende aan te richten."

'Gruwelijke dood'

Met zachte stem vervolgt Pascal: "Het trieste is dat onze duiven zijn verbrand en een gruwelijke dood zijn gestorven. Hun longetjes zijn allemaal kapot. Gruwelijk! Het zijn ook nog eens wedstrijdduiven. Oké, wij deden nooit mee in de topklasse maar toch waren het duiven waar we duizenden euro's en heel veel tijd en moeite in hebben gestoken."

"Je hoort wel eens dat wedstrijdduiven worden gestolen, maar een hok in de fik steken? Wie doet nou zoiets?" De politie is inmiddels een onderzoek gestart. Uiteraard hoopt het drietal dat de dader wordt gevonden. "We laten ons niet uit het veld slaan door deze brand", klinkt het strijdvaardig. "Wij gaan door."