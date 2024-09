Jannie (72) en haar duiven zijn wereldwijd een sensatie op YouTube

Ze zijn een groeiende hit op YouTube: Jannie Brands en haar 150 duiven. In de filmpjes promoot ze de duivensport, spreekt ze met liefhebbers en geeft ze uitleg. Haar video's worden wereldwijd duizenden keren bekeken. Vooral in de Filipijnen zijn ze een sensatie. Jannie hoopt met de filmpjes jongeren enthousiast te maken.

Jannie (72) maakt de video's al ongeveer twee jaar, samen met haar zoon Pieter (44). Hij filmt en monteert de filmpjes. Haar omgeving dacht dat haar video's niet zouden scoren, maar Jannie heeft het tegendeel bewezen. Ze weet kijkers uit allerlei landen te bereiken. "Er is zelfs een vrouw met kinderen uit Portugal die door ons verliefd is geworden op de duivensport. Door ons is zij ermee begonnen", vertelt Pieter aan Hart van Nederland.

Volgens Jannie zijn ze een groot succes op YouTube. Vooral helemaal in de Filippijnen. "Ik denk dat de video's het goed doen, omdat ze eenvoudig zijn. We proberen alles zo simpel mogelijk uit te leggen. Al had ik aan het begin niet verwacht dat we zoveel views zouden krijgen."

Trouwe kijkers

Twee trouwe kijkers van Jannie zijn de broers Lubbert (13) en Cornelis Kramer (15). Zij wonen net als Jannie op Urk. Zij kijken met veel plezier naar haar video's. "Ik en mijn broer hebben samen zo'n 23 duiven. Ik heb alle video's van Jannie gezien. Ik vind het namelijk leuk om te zien hoe anderen het doen en de uitleg vind ik ook fijn. Ik heb onder meer geleerd dat duiven knipperen met hun ogen als ze dorst hebben", vertelt Lubbert.

Hij ziet dat de duivensport nog niet populair is onder andere Nederlandse jongeren: "Mijn vrienden vragen zich af waarom ik het zo leuk vind. Zij snappen weinig van mijn passie. Ik vind het een leuk, omdat ik de hele week duiven kan verzorgen en drankjes kan doen met de duivensportgemeenschap. Ook vind ik de terugkomst van een vlucht leuk. De sport is leuk voor jongeren, omdat de gemeenschap gezellig is en je wat kan doen met dieren."