100.000 euro aan duiven verdwenen, Tinus (76) ontroostbaar: ‘Ze hebben zelfs de eieren meegenomen’

Woest is hij. Tinus Deuring (76) uit Gasselternijveen ontdekte woensdag dat zijn duiventil volledig leeggeroofd is. Twintig prijswinnende fondduiven én hun eieren zijn verdwenen. "Het zijn allemaal speciale fondduiven, en ze zijn alle twintig weg", vertelt Tinus. De vogels hebben een waarde van wel 100.000 euro.

Tinus, al 60 jaar actief in de duivensport, heeft meerdere prijzen gewonnen en staat zelfs in het Olympiadeboek. Toch gaat het hem niet om het geld. "Het geld is natuurlijk vervelend, maar het gaat mij om de dieren. Het is nu nog pure hobby voor mij."

Diefstallenplaag in de duivensport

Volgens Ben Geerink, voorzitter van de Duivensportbond, komen dit soort diefstallen steeds vaker voor. "Het klopt, het is de laatste tijd vaak raak in België en met name onderin het land. Ik heb geen exacte cijfers, maar het is wel iets van de afgelopen jaren", zegt hij. Hij adviseert duivenhouders: "Zorg echt voor een goede beveiliging. Sommige duiven zijn gewoon een half miljoen waard per vogel. En: breng je topduiven ergens anders onder. Dat is niet leuk, maar misschien wel veiliger."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

In het geval van Tinus zijn er geen braaksporen, wat suggereert dat de daders een loper hebben gebruikt. "Maar binnen is alles overhoop. Alles ligt er nog zo bij", legt hij uit.

Tinus heeft aangifte gedaan en de politie doet onderzoek. "Ze belden mij net, ze gaan nader onderzoek doen", zegt hij. Tinus looft een beloning uit voor de gouden tip: "Ik heb geen bedrag genoemd, maar 5000 euro gaat geen probleem zijn."